Оккупанты издали приказ о порядке эвакуации музеев из Крыма, - Генштаб ВСУ
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Российские оккупационные власти издали приказ, в котором определили порядок эвакуации музеев на территории Крыма.
Об этом говорится в информации Генерального штаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
"На временно оккупированной территории украинского Крыма оккупационные власти издали приказ, в котором определили порядок эвакуации музеев. В частности, для музеев временно оккупированного региона утверждены планы внутренней (в пределах оккупированного региона) и внешней (на территорию Российской Федерации) эвакуации.
Первоочередной эвакуации подлежат экспонаты, обладающие самой большой материальной ценностью", - сообщили в Генштабе.