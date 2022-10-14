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Норвегия закупит боеприпасы 122-мм и 152-мм для Украины

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Норвегия закупит боеприпасы 122-мм и 152-мм для Украины
Глава оборонного ведомства Норвегии Берн Арильд Грам заявил о намерении страны закупить почти 17 тысяч артиллерийских боеприпасов для нужд украинской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу норвежского правительства, речь идет о закупке боеприпасов калибров 122-мм и 152-мм.

Кроме того, в норвежском правительстве снова заявили о готовности передать Вооруженным силам Украины зимнюю одежду и снаряжение на общую сумму 250 млн норвежских крон (около $23,4 млн).

В общей сложности Норвегия в 2022 году планирует выделить Украине дополнительно еще ориентировочно 3 млрд норвежских крон (почти $281 млн).

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Топ комментарии

  • Ефимович
    Вдячні!!!

  • Джон Сноу a2bba6b8
    Йдеться про закупівлю ***********-"хліб" війни...мало чи багато? Під час "битви за Донбас", орки тільки на одному напр. використовували до 40 000. Думайте Норвегії дякуємо.

    Питання інше - а що було в "Рамштайні-6" тоді?
  • Віталій Маркович
    а може краще за ці гроші покласти асфальт в Україні -як це зеля зробив!
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