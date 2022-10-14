Норвегия закупит боеприпасы 122-мм и 152-мм для Украины

Глава оборонного ведомства Норвегии Берн Арильд Грам заявил о намерении страны закупить почти 17 тысяч артиллерийских боеприпасов для нужд украинской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу норвежского правительства, речь идет о закупке боеприпасов калибров 122-мм и 152-мм.

Кроме того, в норвежском правительстве снова заявили о готовности передать Вооруженным силам Украины зимнюю одежду и снаряжение на общую сумму 250 млн норвежских крон (около $23,4 млн).

В общей сложности Норвегия в 2022 году планирует выделить Украине дополнительно еще ориентировочно 3 млрд норвежских крон (почти $281 млн).

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