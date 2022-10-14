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Россия потеряла 6000 единиц техники и не успевает пополнить боеприпасы, - отчет правительства США

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Россия потеряла 6000 единиц техники и не успевает пополнить боеприпасы, - отчет правительства США
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла шесть тысяч единиц техники и использует боеприпасы в таких масштабах, которые не сможет компенсировать в связи с санкциями Запада.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times, об этом говорится в отчете правительства США.

Как утверждается, способность России создавать комплексное высокоточное оружие уже пострадала от мер экспортного контроля, которые ограничивают доступ России к передовым технологиям. Санкции Запада также привели к дефициту в РФ менее сложных технологий - например подшипников, что затрудняет производство и ремонт танков, самолетов, подводных лодок и других военных систем.

США также зафиксировали, что еще с мая России не хватает критически важных поставок дизельных двигателей, деталей двигателей для вертолетов и самолетов, а также ее бронированных танков. Кроме того, у Москвы возникли проблемы с выполнением оборонных заказов иностранных государств.

Чтобы обойти санкции, российские спецслужбы получили приказ "незаконно покупать западные технологии и детали", отмечается в отчете. Россия также ищет поставок из таких стран, как Иран и Северная Корея, которые также находятся под западными санкциями.

По словам высокопоставленного чиновника США, который говорил на условиях анонимности, Вашингтон ищет другие "узкие места" в технологическом процессе, которые бы усложнили производство военной техники для РФ - например шариковые подшипники и крепления.

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Топ комментарии

  • YU ST
    Цікаво. Європа десятиліттями звикала боятися російської армії. На вівтар "миру" готові були принести будь-які поступки. Але у 2022 році виявилося, що єдине, в чому Росія досягла успіху - це виробництво "понтів". А ситуацію на полі бою змогли змінити навіть кількадесят західних РСЗВ. Які, до того ж, працюють в Україні з обмеженим функціоналом з дальності.©
  • Алекс Скела
    Всё это объединяется ёмким русским словом "просрали"!
    )))
  • Федор solovero
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