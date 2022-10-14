Спецслужбы РФ ищут продавцов чипов и технологий для производства оружия, - CNN
Об этом сообщает CNN со ссылкой на анализ Офиса директора национальной разведки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия потеряла более шести тысяч единиц оборудования в течение почти восьми месяцев с начала войны (против Украины – ред.), и сейчас российские военные структуры пытаются приобрести микрочипы, двигатели и тепловизионные технологии, необходимые для производства нового оружия", - говорится в публикации.
Как отмечается, это происходит в условиях, когда масштабные санкции Запада на экспорт в РФ перевели оборонно-промышленные комплексы страны в режим периодического простоя. В частности, согласно отчету, два крупнейших производителя микроэлектроники в россии были вынуждены временно остановить производство из-за нехватки иностранных компонентов. В то же время индустрия РФ испытывает острый дефицит подшипников, подрывающий производство танков, самолетов, подводных лодок и других военных систем.
Издание отмечает, что серьезные проблемы у российского ВПК начались в мае, когда возник дефицит поставок компонентов для морских дизельных двигателей, частей вертолетов и самолетов, а также систем управления огнем.