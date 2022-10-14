Новости • Война

Стратегическая инициатива - в наших руках, так что главное не останавливаться, - Залужный

14 61740
Стратегическая инициатива - в наших руках, так что главное не останавливаться, - Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.

Обсудили оперативную ситуацию и планы дальнейших действий Сил обороны Украины, а также имеющиеся и потенциальные угрозы со стороны государства-террориста Российской Федерации и Республики Беларусь.

Стратегическая инициатива - в наших руках, так что главное не останавливаться", - говорится в сообщении Залужного.

Отмечается, что приоритетами ВСУ остаются поддержка диалога и высокого уровня военного сотрудничества со странами-партнерами, равно как и обретение взаимосовместимости с их вооруженными силами.

Читайте также: Зеленский и Залужный вошли в десятку выдающихся украинцев всех времен. ИНФОГРАФИКА

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Марина Кравець
    пане Залужний..в кого в кого..а в тебе віримо..
  • Алекс Скела
  • Юрий Семенец
    Борони тебе Господь,пане генерале!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости