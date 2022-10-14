Мы страна НАТО де-факто, осталось стать ею де-юре, - Резников

Украина де-факто страна НАТО, осталось стать страной НАТО де-юре.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона "Єдині новини", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За эти месяцы войны мы провели реформу наших Вооруженных сил, которая не проводилась 30 лет. Западные партнеры нам стали доверять. Поэтому только артиллерийских систем у нас более восьми — современных, натовских. Это требует дополнительного обучения", - сказал Резников.

В то же время он отметил, что на сегодняшний день нет возможности на территории Украины обучать военных обращению с техникой, которую передают страны-партнеры, потому что они будут подвергаться опасности. Поэтому партнеры предложили свои полигоны и специалистов.

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"Например, правительство Британии предложило обучение 10 тысяч, потом еще 10 тысяч и дальше 10 тысяч. То есть, 30 тысяч наших военных будут постепенно приезжать полностью обученные. Кроме того, они будут оснащены. Мы с вами страна НАТО де-факто, нам осталось стать страной НАТО де-юре. Потому что многие новые стандарты мы освоили за последнее время", - объяснил министр обороны.

Также он подчеркнул, что украинские военные не только учатся, но и передают реальный боевой опыт партнерам.

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