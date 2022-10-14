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Пентагон обсуждает возможное финансирование Starlink в Украине после обращения Маска, - AP

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Пентагон обсуждает возможное финансирование Starlink в Украине после обращения Маска, - AP
Министерство обороны США получило обращение от основателя компании SpaceX Илона Маска о финансировании используемой в Украине сети спутниковой связи Starlink.

Об этом агентству AP сказал американский чиновник на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он уточнил, что вопрос обсуждался на встречах в Пентагоне и уровне руководства, но пока окончательного решения принято не было.

Спикер Пентагона Сабрина Сингх добавила AP, что ведомство "находится на связи со SpaceX" о ситуации с системой Starlink в Украине, отказавшись объявлять другие подробности.

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Топ комментарии

  • stavr
    вірю в ЗСУ і Пентагон
    все буде Україна
  • Valter Valter
    Что то у Маска дела все хуже и хуже. Так что DOGE и Теслу нужно сливать пока еще кто то покупает
  • Sergey Stolyarenko
    У Маска справи добрі. Не фантазуй! Він просто впертий, тому і зміг досягти таких успіхів в космічній галузі. А те що Пентагон буде фінансувати - і так було зрозуміло. Мудра людина витримає паузу і дипломатично все посянить Маску пізніше, коли все устаткується навколо його "заяви" в твітері! Щоб в изрозуміли - Маск не остання людина в США і має величезний вплив на "багато чого" (не забувайте, що вбиори в литсопаді!)!
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