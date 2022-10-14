Белорусским военнослужащим запретили выезд из страны, - "Наша Ніва"
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Военнослужащим в Беларуси запрещено выезжать за территорию страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает оппозиционное издание Наша Ніва.
По данным источников, белорусским военнослужащим запретили выезд из страны. Исключение – поездки в РФ. Кроме того, офицерам запаса стали поступать предложения вернуться на службу. Предложения им делают в военкоматах, куда их вызывают якобы для "уточнения информации".
Напомним, ранее издание "Наша Ніва" сообщало, что захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко принял принципиальное решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для увеличения укомплектованности боевых частей.