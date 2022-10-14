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Белорусским военнослужащим запретили выезд из страны, - "Наша Ніва"

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Белорусским военнослужащим запретили выезд из страны, - "Наша Ніва"
Военнослужащим в Беларуси запрещено выезжать за территорию страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает оппозиционное издание Наша Ніва.

По данным источников, белорусским военнослужащим запретили выезд из страны. Исключение – поездки в РФ. Кроме того, офицерам запаса стали поступать предложения вернуться на службу. Предложения им делают в военкоматах, куда их вызывают якобы для "уточнения информации".

Напомним, ранее издание "Наша Ніва" сообщало, что захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко принял принципиальное решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для увеличения укомплектованности боевых частей.

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  • Алекс Скела
    https://www.youtube.com/watch?v=qnjQ1ZybVmg
  • Саша Пончик
    Пусть идут картошку копать.
  • Dmitry Begemotovich
    До весны еще нужно дожить. А раньше поздней весны Лука даже при всем желании не сможет напасть - местность там не та - леса и болота, дорог там минимум, и они при желании перекрываются и минируются, а по лесам бродят ССО, и за лесами в тылу стоит арта, которая давно уже к этим дорогам пристрелялась. Север Украины это не херсонская степь, обойти или объехать не получится.
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