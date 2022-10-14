В Уфе мобилизовали пилота прямо из самолета, пассажиров высадили, - СМИ

В российской Уфе прямо из самолета забрали в военкомат второго пилота, подпадающего под мобилизацию, из-за чего рейс в Турцию задержался на 9 часов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на местное издание.

По словам пассажира, рейс авиакомпании Azur Air в Анталью должен был вылететь в 5:20, однако по громкой связи было дано объявление: "В связи с мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлет отменяется. Просим вас покинуть самолет" . В результате самолет вылетел около 14:00.

Отмечается, что пресс-служба Azur Air подтвердила РБК, что такой инцидент был, уточнив, что второго пилота действительно остановили пограничники. Рейс из Уфы в Анталию вместо него выполнял резервный пилот. Однако получивший повестку пилот вернулся к полетам уже через несколько дней, добавил источник РБК в Azur Air.

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