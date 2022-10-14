Участник ЧВК "Вагнер" и сотрудница ФСБ запросили политическое убежище во Франции, - The Insider

Сотрудник ЧВК Вагнера и сотрудница ФСБ запросили политическое убежище во Франции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider.

"Один человек имеет отношение к работе штаба и команде Пригожина, вторая — сотрудница ФСБ. Оба оказались в одном самолете и оба прислали, согласно правилам, свои посадочные талоны. Поэтому, увидев почти идентичные посадочные с одинаковыми отметками, мы решили, что два разных человека отправили нам один билет, потом пригляделись и выяснили, что один сидит в 28 ряду, второй — в 29-м. Оба синхронно пошли запрашивать политическое убежище и международную защиту, это выглядело очень странно — каждый из них решил, что второй здесь по его душу. У французской полиции и службы безопасности аэропорта тоже возникли подозрения, ситуация нестандартная", - говорится в материале.

Сейчас каждый из этих людей будет давать показания про военные преступления. Сообщается, что один из крупных зарубежных телеканалов делает материал по показаниям одного из них. Они касаются того, как было создано ЧВК Вагнера при Минобороны РФ при ГРУ, как государство создало систему финансирования и снабжения ЧВК и как эти секретные подразделения участвовали в диверсионной работе на востоке Украины, непосредственно в Луганской области.

Отмечается, что у сотрудницы ФСБ достаточно серьезный инсайд, связанный с документооборотом, с большим количеством важной информации, которая будет поэтапно опубликована.

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