На Западе разрабатывают "антипанические" планы на случай, если РФ применит ядерное оружие, - The Guardian

Западные чиновники начали тайно разрабатывать планы для предотвращения паники и хаоса в случае, если Россия все же решит применить ядерное оружие в Украине или возле нее.

Об этом в пятницу на встрече с журналистами заявил западный чиновник на условиях анонимности, пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Он подчеркнул, что Запад до сих пор считает ядерный кризис "крайне маловероятным", но западные государства решили пересмотреть планы по оказанию чрезвычайной помощи и поддержки населения, которое боится ядерной эскалации.

Собеседник журналистов отказался говорить, о каких именно мерах идет речь, но сказал, что правительства западных стран занимаются "предусмотрительным планированием на случай ряда возможных сценариев".

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Он подчеркнул, что заявления президента России Владимира Путина о возможном использовании ядерного оружия являются "крайне безответственными", и его применение "нарушит табу, которое существовало с 1945 года" и "приведет к серьезным последствиям для РФ".

Как напоминает The Guardian, во времена "холодной войны" на Западе часто проводились информационные кампании о действиях в случае ядерного конфликта, и их часто высмеивали из-за предположения, что в ядерной войне вообще можно выжить.

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