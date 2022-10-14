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На Запорожской АЭС возобновлено резервное питание и готовится перезапуск двух энергоблоков, - МАГАТЭ

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На Запорожской АЭС возобновлено резервное питание и готовится перезапуск двух энергоблоков, - МАГАТЭ
Резервное питание Запорожской атомной электростанции было восстановлено после того, как за последнюю неделю станция дважды теряла доступ к внешнему источнику электричества.

Об этом заявили в МАГАТЭ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Также на ЗАЭС удалось доставить топливо для резервных дизель-генераторов. Теперь на станции достаточно топлива как минимум на 10 дней работы в случае отключения внешнего питания. Также персоналом ведутся работы по перезапуску двух энергоблоков, что займет несколько дней.

Кроме того, сообщается, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел консультации, направленные на создание буферной зоны вокруг ЗАЭС как можно скорее. В ходе переговоров он также поднял вопрос об усложняющихся условиях работы украинского персонала станции.

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Топ комментарии

  • Mykhailo Stepanov
    поки ЗАЕС не звільнять ця ***** не припиниться
  • Serg Sergeev
    Что МАГАТЕ сделало чтобы наказать рашку за кражу заес? Лишило лицензий Росатом?
  • Player New
    Все йде до того що якісь блоки будуть працювати на нас, а якісь на них... Як не крути, а під@ари окупували, а тепер намагаються вкрасти найбільшу в європі аес. баканов, сбу, мости, ескорт русні з мигалками та обхідними шляхами - все це тебе зеля ще вкусить за відгодовану сраку.
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