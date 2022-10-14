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Зеленский поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии: "Договорились о предоставлении макрофинансовой поддержки Украине"

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Зеленский поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии: "Договорились о предоставлении макрофинансовой поддержки Украине"
Президент Владимир Зеленский обсудил с Наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бин Салманом вопрос взаимодействия для освобождения украинских военнопленных и предоставления Украине финансовой помощи.

Об этом глава Украинского государства сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Провел разговор с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Поблагодарил за поддержку территориальной целостности Украины и нашу резолюцию в ГА ООН. Согласились взаимодействовать в деле освобождения украинских военнопленных. Договорились о предоставлении Саудовской Аравией макрофинансовой поддержки Украине", - рассказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Doc Ua
    Куди воно лізе!
    Саудіти лягли під путіна, кинули Байдена і нас - знизили видобуток нафти ! Капітальна проблема для Европи! З принцом Штати мають говорити з позиції сили!...
    Цей НЕДОУМОК зі своїм куценьким інтелектом лізе в міжнародну політику!...
    Андрюша посоветовал?!...
  • Алекс Мышкевич
    цей ЗЕ-дебіл газети читає?
    він що не знає про загострення відносин між США та Саудівською Аравією?
  • Олександр Дніпро
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