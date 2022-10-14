Зеленский поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии: "Договорились о предоставлении макрофинансовой поддержки Украине"

Президент Владимир Зеленский обсудил с Наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бин Салманом вопрос взаимодействия для освобождения украинских военнопленных и предоставления Украине финансовой помощи.

Об этом глава Украинского государства сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Провел разговор с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Поблагодарил за поддержку территориальной целостности Украины и нашу резолюцию в ГА ООН. Согласились взаимодействовать в деле освобождения украинских военнопленных. Договорились о предоставлении Саудовской Аравией макрофинансовой поддержки Украине", - рассказал Зеленский.

Также смотрите: Результаты взрывов на базе Росгвардии в Белгородской области. ВИДЕО