Зеленский наградил 483 военных по случаю Дня защитников Украины
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По случаю Дня защитников и защитниц Украины 483 военнослужащих отмечены государственными наградами.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"В общей сложности по случаю праздника государственными наградами отмечены 483 бойца. Пятнадцати – присвоено звание Герой Украины", - отметил глава государства.
Зеленский добавил, что вручил Кресты боевых заслуг и ордена "Золотая Звезда" украинским героям.