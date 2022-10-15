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Ищем варианты для дальнейшего функционирования системы связи Starlink в Украине, - Пентагон

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Ищем варианты для дальнейшего функционирования системы связи Starlink в Украине, - Пентагон
В Пентагоне сообщили о поиске вариантов дальнейшего функционирования системы связи Starlink для нужд ВСУ в Украине.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы, безусловно, осознаем преимущества любой возможности спутниковой связи, которую украинцы могут использовать не только на поле боя, но и внутри самой страны. Мы понимаем хрупкость этих коммуникаций, и важно, чтобы не только командование и контроль оставались нетронутыми на поле боя, но и связь по всей стране. Мы оцениваем наши варианты и пытаемся сделать все возможное, чтобы помочь сохранить эту спутниковую связь для украинских сил", – заявила Сингх.

По ее словам, украинская сторона на протяжение семи-восьми месяцев с помощью Starlink успешно координировала планирование и операции на поле боя. В информации отмечается, что эта система стала важной для продолжения как гражданской, так и военной связи в стране, находящейся в состоянии боевых действий. В Пентагоне также уточнили, что жалобы на Starlink со стороны украинских военных не поступали.

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В Пентагоне также подчеркнули, что существуют и другие организации, способные предоставить необходимую Украине связь.

"Я не собираюсь раскрывать прямо сейчас, что это такое или с кем мы разговариваем. Но мы знаем, что есть и другие – это не только SpaceX, есть и другие организации, с которыми мы, безусловно, можем сотрудничать, когда дело доходит до предоставления Украине того, что им нужно на поле боя", – заявила Сингх.

Как сообщалось, компания SpaceX обратилась в Министерство обороны США с запросом на выделение дополнительных средств, поскольку больше не имеет возможности оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink в Украине.

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Топ комментарии

  • Right Right 2d264255
    Я не збираюся розкривати прямо зараз, що це таке або з ким ми розмовляємо. Але ми знаємо, що є й інші - це не тільки SpaceX. Так краще тоді замінити на інший варіант де власник не каже що пів України це расея, що Крим це помилка Хрущова та що Україну не треба брати в НАТО
  • Olena Lynch
    Советник Конгресса США Пол Массаро отреагировал на заявление миллиардера Илона Маска о том, что последний не может далее оплачивать работу терминалов Starlink в Украине. Он возмутился и объяснил, чем вызвано такое решение основателя SpaceX.

    Своим видением ситуации Массаро поделился в Twitter. Он написал, что Маск мог руководствоваться тремя причинами.

    "Илон либо пытается шантажировать Пентагон, либо мстит украинцам за то, что они посоветовали ему засунуть свой "мирный план" подальше, либо же искренне пытается помочь России. Ничто из этого добром для него не закончится", - предупредил Массаро.

    Кстати Илон Маск сейчас находится под следствием , если вы не знали . Прежде чем разводить зраду надо сначал запастись информацией.
    Петагон сказал что найдёт способ обеспечить Украине работу старлинкс.
  • Maxim Ak-Murza
    Самое время взять одного Беню за вымя.
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