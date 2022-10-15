Утром россияне выпустили 10 ракет по Запорожью, разрушения получили объекты энергетической и промышленной инфраструктуры (обновлено)
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Россияне нанесли ракетные удары по Запорожью.
Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской военной администрации Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Внимание! Ракетная атака врага по областному центру".
Глава ОВА призвал жителей Запорожья находиться в укрытиях и не подвергать себя опасности.
Позже Старух добавил: "Утром оккупант ударил 10 ракетами в областной центр. Ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры имеют разрушения.
Информация о пострадавших уточняется".