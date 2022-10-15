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Утром россияне выпустили 10 ракет по Запорожью, разрушения получили объекты энергетической и промышленной инфраструктуры (обновлено)

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Утром россияне выпустили 10 ракет по Запорожью, разрушения получили объекты энергетической и промышленной инфраструктуры (обновлено)
Россияне нанесли ракетные удары по Запорожью.

Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской военной администрации Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Ракетная атака врага по областному центру".

Глава ОВА призвал жителей Запорожья находиться в укрытиях и не подвергать себя опасности.

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Позже Старух добавил: "Утром оккупант ударил 10 ракетами в областной центр. Ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры имеют разрушения.

Информация о пострадавших уточняется".

Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    бодай би ти здохло *****!
  • 5 копійок
    Клоуняра, чому не зупиняєш війну? Порошенко заважає? Брехливий недомірок.
  • Vika Lysenko
    Депутаты в Запорожье от ОПЗЖ и "СЛУГ" ,за 8 месяцев КРОВАВЕЙШЕЙ ВОЙНЫ НЕ СОИЗВОЛИЛИ СОБРАТЬСЯ И ИСКЛЮЧИТЬ УБИЙЦ КОЛЛАБОРАНТОВ -Балецкий и другие гниды до сих пор считаются депутатами и получают зарплату‼️‼️‼️‼️В Запорожье твориться БЕСПРЕДЕЛ С ЭТИМ МЕГАВОРЮГОЙ СТАРУХОМ и его пособниками назначеннными дерьмаком
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