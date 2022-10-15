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Новая партия ракет HIMARS, HARM, снаряды Экскалибур, RAAM, 155 мм будет передана в ближайшее время Украине от США.

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Новая партия ракет HIMARS, HARM, снаряды Экскалибур, RAAM, 155 мм будет передана в ближайшее время Украине от США.
В рамках нового пакета военной помощи США предоставят Украине более 200 бронированных внедорожников HMMWV и боеприпасы для РСЗО HIMARS.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Пентагона.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов отметили, что поддержка на сумму 725 миллионов долларов включает:

  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • 23000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 5000 155-мм снарядов дистанционных противоброневых мин (RAAM);
  • 5000 единиц противотанкового оружия;
  • Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
  • Более 200 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
  • Стрелковое оружие и более 2 000 000 патронов к стрелковому оружию;
  • Медицинские принадлежности.

В то же время в ведомстве уточнили, что в целом с января 2021 года США выделили более 18,2 млрд долларов на помощь безопасности Украины.

К слову, с 2014 года – более 20,3 млрд долларов и с начала вторжения России 24 февраля – примерно 17,6 млрд долларов.

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Топ комментарии

  • fresh guacamole
    Понад 200 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV)

    очевидно прорив під Балаклією справив незабутнє враження.
  • Volodymyr Zakaluzhnyi 1f3a67a2
    Кацапи ******* хаймерси. ******* до смерті
  • stavr
    головне озброєння не те що опубліковане а те озброєння про яке не пишуть
    зброя як і гроші любить тишу
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