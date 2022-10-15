Новая партия ракет HIMARS, HARM, снаряды Экскалибур, RAAM, 155 мм будет передана в ближайшее время Украине от США.

В рамках нового пакета военной помощи США предоставят Украине более 200 бронированных внедорожников HMMWV и боеприпасы для РСЗО HIMARS.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Пентагона.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов отметили, что поддержка на сумму 725 миллионов долларов включает:

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

23000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

5000 155-мм снарядов дистанционных противоброневых мин (RAAM);

5000 единиц противотанкового оружия;

Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

Более 200 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);

Стрелковое оружие и более 2 000 000 патронов к стрелковому оружию;

Медицинские принадлежности.

В то же время в ведомстве уточнили, что в целом с января 2021 года США выделили более 18,2 млрд долларов на помощь безопасности Украины.

К слову, с 2014 года – более 20,3 млрд долларов и с начала вторжения России 24 февраля – примерно 17,6 млрд долларов.

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