Путин объявил о завершении мобилизации в РФ "через 2 недели", чтобы освободить бюрократические ресурсы для осеннего призыва, - ISW

Объявляя о завершении мобилизации "приблизительно через 2 недели", Владимир Путин, вероятно, хочет освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва, который начнется в России 1 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что 14 октября диктатор заявил журналистам, что "ничего дополнительного не планируется" и что "частичная мобилизация почти завершена".

В то же время в ISW указывают, что 30 сентября руководитель Кремля проинформировал о переносе обычного осеннего призыва в РФ с 1 октября на 1 ноября.

Он сделал это, потому что "частичная" мобилизация облагает налогом бюрократию российских военных комиссариатов, контролирующих полугодовой цикл призыва.

"Поэтому Путину, вероятно, нужно приостановить или прекратить "частичную" мобилизацию, чтобы освободить бюрократические ресурсы для призыва", - пояснили специалисты.

В Институте также рассказали, что президент России приказал призвать на осенний цикл 120 тысяч мужчин.

Смотрите также: Полиция показала бывшую базу российского спецназа в Купянске-Узловом. ВИДЕО

Российский диктатор подтвердил, что мобилизованные проходят низкую подготовку перед отправкой на передовую.

По его словам, из 220 000 человек 35 000 уже находятся в российских воинских частях, а 16 000 - в частях, "выполняющих боевые задания".

Он даже очертил их "подготовку":

5-10 дней "первичной подготовки",

5-15 дней обучения с боевыми частями,

следующий этап – уже непосредственно в войсках, участвующих в боевых действиях.

Читайте: Украинские защитники отбили вражеские атаки в районах 13 населенных пунктов на Донетчине, - Генштаб ВСУ

"Это заявление подтверждает десятки анекдотических сообщений о необученных, необорудованных и совершенно неподготовленных людях, которые поспешно отправляются на передовую, где некоторые уже сдались украинским силам, а другие были убиты", - пишут аналитики.

В ISW подчеркнули, что даже 10 дней обучения, которые могут получить мобилизованный персонал, не состоят из фактической боевой подготовки для большинства подразделений.

В то же время, отдельные данные свидетельствуют о том, что мужчины в некоторых подразделениях слонялись по полигонам без командиров, еды или убежища в течение нескольких дней, прежде чем их отправили в Украину.

В Институте изучения войны добавляют, что многие российские инструкторы и офицеры, которые могли учить новых солдат, были ранены или убиты в Украине еще до начала мобилизации.

Кроме того, учебные полигоны в РФ неукомплектованы и эта проблема останется до осеннего цикла призыва.