Украинские защитники отбили вражеские атаки в районах 13 населенных пунктов на Донетчине, - Генштаб ВСУ

Силам обороны удалось успешно отразить атаки противника на Донетчине. В частности, в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Иванград, Спорное, Невельское, Марьинка, Белогоровка, Терны, Новомихайловка и Красногоровка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 15 октября по поводу российского вторжения.

Итак, начались двести тридцать четвертые сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках выхода на административную границу Донецкой области, а также удержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Враг не прекращает наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам нашей страны. За прошедшие сутки пострадала инфраструктура и мирные граждане Харькова, Константиновки, Соледара, Бахмута, Чумаков, Лебединского, Запорожья, Давыдового Брода и Мирного. Днепропетровская область и город Очаков подвержены ударам иранских ударных БПЛА. Шесть из девяти удалось сбить нашим защитникам.

Для своих преступлений противник продолжает использовать крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.

За минувшие сутки, оккупанты нанесли шесть ракетных и тридцать авиационных ударов, совершили сорок восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

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На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из реактивной артиллерии, в районе населенного пункта Рожковичи Сумской области. Также оккупанты проводили разведку в районе населенного пункта Блешня Черниговской области с использованием БПЛА, который удалось сбить;

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Гатище, Волчанские Хутора, Старица и Двуречное;

на Краматорском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Вишневое, Грековка, Григорьевка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Надия, Нововодяное, Ольговка, Первомайское, Раздолевка, Табаевка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Отрадовка, Зеленополье, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии в районах населенных пунктов Каменка, Тоненькое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опытное, Невельское, Марьинка и Красногоровка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не вел и продолжает инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии более 20 районов населенных пунктов. Среди них – Большая Новоселка, Времевка, Золотая Нива, Угледар, Павловка, Никольское и Новоданиловка.

На Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы более тридцати населенных пунктов вдоль линии столкновения.

По имеющейся информации, в медицинские учреждения на временно оккупированных территориях поступает большое количество раненых. В часности, в одну из больниц города Донецка за эту неделю поступило около 100 раненых. В городе Токмак Запорожской области больницы переполнены. По информации от местных жителей, гражданских в больницах не принимают из-за загруженности врачей и отсутствия койкомест. Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования российских оккупационных войск эвакуировать тяжело раненых на территорию России, смертность среди них превышает 50%.

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По уточненной информации, подтверждено уничтожение личного состава и техники противника в предыдущие дни в Запорожской области. В часности, в результате эффективных действий Сил обороны в районах населенных пунктов Орехов, Конские Раздоры и Токмак поражено около 100 оккупантов. Среди них более 25 только что мобилизованных. В районе населенного пункта Бердянск уничтожены 4 комплекса С-300.

Силам обороны удалось успешно отразить атаки противника в Донецкой области. В частности, в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Иванград, Спорное, Невельское, Марьинка, Белогоровка, Терны, Новомихайловка и Красногоровка.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла около тридцати ударов. Подтверждено поражение двадцати пяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили девять БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили четыре пункта управления, пятнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, двенадцать складов с боеприпасами, одну артиллерийскую установку и двадцать других важных целей.