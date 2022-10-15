В полночь над Днепропетровщиной уничтожены пять вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136"
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Ночью уничтожены пять вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136: три - над Криворожским районом, два - над Никопольским.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Удачная ночная охота наших защитников неба.
Военные из воздушного командования "Схід" в полночь уничтожили над областью пять вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136". Три над Криворожским районом, два – над Никопольским", - говорится в сообщении.