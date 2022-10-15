Смертность среди раненых военных РФ превышает 50%, - Генштаб ВСУ
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Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования эвакуировать тяжело раненых военных РФ на территорию России, смертность среди них превышает 50%.
Такую информацию обнародовал в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"По имеющейся информации, в медицинские учреждения на временно оккупированных территориях поступает большое количество раненых. В часности, в одну из больниц города Донецка за эту неделю поступило около 100 раненых. В городе Токмак Запорожской области больницы переполнены. По информации от местных жителей, гражданских в больницах не принимают из-за загруженности врачей и отсутствия койкомест. Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования российских оккупационных войск эвакуировать тяжело раненых на территорию России, смертность среди них превышает 50%", - говорится в сообщении.