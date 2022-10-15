Рашисты нанесли ракетный удар по одной из громад Киевщины. Жертв нет (обновлено)

Оккупанты нанесли ракетный удар по одной из громад Киевщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"Киевщина! Ракетный удар по одной из громад области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги. Не фиксируйте место попадания и не выкладывайте фото и видео в сети", - говорится в сообщении.

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Позже Кулеба отметил: "Киевщина. Около 7 утра враг нанес удар по одной из громад области. Жертв и разрушений нет. Соответствующие службы фиксируют последствия и обстоятельства атаки. Еще раз обращаюсь к каждому – не фиксируйте место попаданий, не выкладывайте в сети фото и видео. От этого зависит наша с вами безопасность. Доверяйте только официальным источникам!".

Позже глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отметил, что после утреннего обстрела одной из громад области есть серьезные последствия на одном из объектов энергетической инфраструктуры.

"К счастью, жертв среди населения нет. Мы можем помочь нашим энергетикам устранить все разрушения и аварийные ситуации. Призываю каждого жителя области сегодня максимально ограничить использование электроэнергии с 17 до 23 часов. Все восстановим вместе", - отметил Кулеба.