4 мощных взрыва с последующей детонацией прогремели у аэродрома в Мелитополе, - Федоров
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Накануне вечером прогремели 4 мощных взрыва в районе аэродрома в Мелотополе.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Прожарка русни в Мелитополе продолжается. Вчера вечером было громко в районе аэродрома: 4 мощных взрыва с последующей детонацией. По предварительным данным, вражеская военная база, которую оккупанты безуспешно пытаются восстановить, в который раз понесла потери. После серии взрывов россияне вывозили оттуда ликвидированную технику. Пусть не покоится с миром, как и сами рашисты", - отметил Федоров.