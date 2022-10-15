Военные РФ пытались атаковать Кривой Рог пятью дронами-камикадзе, их всех сбили

Российские оккупанты ночью пытались атаковать Кривой Рог дронами-камикадзе, все они были сбиты.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты-террористы ночью пытались атаковать Кривой Рог дронами-камикадзе. Все были сбиты: три дрона над Криворожским районом, два - над Никопольским. Люди не пострадали", - написал он.

Вилкул заметил, что "это те взрывы, которые слышали криворожцы около часа ночи".

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