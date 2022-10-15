Общие боевые потери РФ с начала войны - около 64,7 тыс. человек, 268 самолетов, 242 вертолета, 2524 танка, 1582 артсистемы, 5179 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 15 октября потери личного состава противника составляют около 64 700 человек.