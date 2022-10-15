На южном и восточном направлениях украинские защитники уничтожили вертолет РФ и 6 "Shahed-136"
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В ночь на 15 октября противовоздушной обороной уничтожено семь воздушных целей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании Воздушных сил ВСУ.
"Две – на юге страны уничтожены зенитными ракетными подразделениями Воздушного командования "Південь" Воздушных сил: дрон-камикадзе "Shahed-136" и ударный вертолет (тип уточняется)", - говорится в сообщении.
На восточном направлении силами и средствами Воздушного командования "Схід" Воздушных сил уничтожены еще пять иранских дронов-камикадзе "Shahed-136".