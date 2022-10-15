Россия заблокировала заявление МВФ, в котором осуждается вторжение в Украину

Россия снова заблокировала консенсус о выпуске совместного коммюнике во время заседания Международного валютно-финансового комитета.

Об этом заявила министр экономики Испании Надя Кальвино, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, страны-члены Международного валютного фонда почти единогласно призывали Россию прекратить войну в Украине. Они назвали войну величайшим фактором, который подпитывает инфляцию и замедляет глобальную экономику.

Кальвино сказала, что призыв к прекращению войны был сильнее, чем на встречах МВФ и Всемирного банка в апреле, поскольку конфликт вызывает отсутствие продовольственной и энергетической безопасности, рост цен и риск для финансовой стабильности.

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"Это очень ясно на человеческом уровне, на практическом уровне, на объективном уровне - остановить войну. Остановить войну, - сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. - Это самый простой способ привести мировую экономику в лучшую форму. Остановить войну".

Настроения Георгиевой поддержала министр финансов США Джанет Йеллен, которая заявила на отдельной пресс-конференции, что, раздумывая об экономических ответных мерах, "очевидно, что самое важное, и все согласны с тем, что Россия должна прекратить войну с Украиной".

Несогласие России с такими призывами вынудило руководящий комитет МВФ выступить с заявлением председателя, сказала Кальвино, добавив, что оно отражает твердое согласие по многим экономическим вопросам.

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В заявлении содержится призыв к центральным банкам стремиться к стабильности цен, в то время как фискальная политика должна уделять приоритетное внимание защите уязвимых групп от повышения стоимости жизни.

"Мы обеспечим согласованность общей денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики с должным учетом дополнительной роли структурной политики в смягчении компромиссов", - говорится в заявлении, повторяющем совету МВФ Великобритании и другим странам не допускать, чтобы денежно-кредитная и фискальная политика работала против друг друга.

Что касается валют, в заявлении признается давление, создаваемое сильным долларом США.

"Признавая, что многие валюты значительно изменились в этом году из-за повышенной волатильности, мы подтверждаем наши обязательства по обменным курсам, сделанные в апреле 2021 года", - говорится в заявлении МВФК.