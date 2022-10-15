Удар по Киевщине: объект энергетической инфраструктуры испытал тяжелые разрушения, возможны аварийные отключения электроэнергии
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Специалисты НЭК "Укрэнерго" уже работают, чтобы восстановить надежность энергопитания Киева и центрального региона.
"Но при этом Диспетчерский центр "Укрэнерго" предупреждает о возможных применениях графиков аварийных отключений, следите за сообщениями облэнерго (операторов систем распределения). Просим потребителей бережно потреблять электроэнергию, особенно с 17.00 до 23.00 часов! Не используйте энергоемкие электроприборы, выключите лишнее освещение, перенесите стирку на ночные часы. Такие мероприятия дают нашим специалистам возможности как можно быстрее стабилизировать ситуацию и провести необходимые восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, сегодня утром рашисты нанесли ракетный удар по одной из громад Киевщины. По данным ОВА, жертв и разрушений нет.