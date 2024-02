Россия пытается "убить" спутниковую связь Starlink в Украине, - Маск

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в Twitter.

Большая разница между мирными коммуникациями и коммуникациями на фронте, отметил Маск. По его словам, Starlink – это единственная система связи, которая все еще работает на фронте, все остальные мертвы.

"Россия активно пытается убить Starlink. Чтобы защититься, SpaceX направила огромные ресурсы на оборону. Несмотря на это, Starlink все равно может умереть", – написал Маск.

Big difference between peace comms vs warfront comms.



Starlink is only comms system still working at warfront – others all dead.



Russia is actively trying to kill Starlink. To safeguard, SpaceX has diverted massive resources towards defense.



Even so, Starlink may still die.