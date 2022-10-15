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Из-за удара по Киевщине в Офисе президента призвали ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00 (обновлено)

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Из-за удара по Киевщине в Офисе президента призвали ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00 (обновлено)
После коварного обстрела объекта энергетической инфраструктуры в Киевской области имеем серьезные последствия, но их можно минимизировать.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Все, что необходимо, - сегодня максимально рационально подойти к потреблению электроэнергии. Это позволит пройти эти трудности всем нам менее заметно. Но, если этому совету не последовать, будем иметь осложнения и придется снова доставать свечи и получать все сопутствующие с отсутствием электричества последствия. Поэтому мое обращение абсолютно простое: жители Киева и Киевщины, пожалуйста, сегодня максимально ограничте использование электроэнергии с 17:00 до 23:00. И все будет хорошо. Сегодня это наш фронт в тылу", - обращается он к жителям столицы и Киевской области.

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Позже Тимошенко обратился к жителям еще ряда областей с призывом экономить электроэнергию.

"Жители Житомирской, Черкасской, Черниговской областей, ваша помощь сегодня также нужна стране. Пожалуйста, рационально используйте электроэнергию с 17 до 23 часов. Из-за последствий обстрелов, которые произошли утром, ваш вклад в стабильность электросистем также важен. Все, что необходимо, – разумное потребление электроэнергии в часы пик", – отметил он.

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  • саша паламарчук
    зелені одягайте шерстяні светрики а ми візьмемо ********* дрючки і світло з вас будемо добувати.
  • Алексей Первеев 0c647dc7
    Ймовірно русня добиває ключові цілі, куди не долетіло 10-11-го.
    Можливі ще поодинокі повтори.
    Варто було поменше триндіти "які ми молодці і все у нас добре".
    Але ж політики - вони такі політики.
  • Ирина Иваненко 7637ff53
    Вымкнить ОПу и помещение ,,едыного марафону" и сразу станет электрики всем хватать
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