На Киевщине возможны звуки взрывов, работают саперы, - ОВА

В Киевской области возможны звуки взрывов - работают саперы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Киевской ОВА.

"В громадах Бучанского, Вышгородского и Броварского районов сегодня, 15 октября, будут проводиться плановые работы по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов. Из-за этого в области возможны звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие, соблюдайте правила безопасности и доверяйте исключительно официальным источникам информации", - говорится в сообщении.

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