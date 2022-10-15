На Киевщине возможны звуки взрывов, работают саперы, - ОВА
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В Киевской области возможны звуки взрывов - работают саперы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Киевской ОВА.
"В громадах Бучанского, Вышгородского и Броварского районов сегодня, 15 октября, будут проводиться плановые работы по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов. Из-за этого в области возможны звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие, соблюдайте правила безопасности и доверяйте исключительно официальным источникам информации", - говорится в сообщении.