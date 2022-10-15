Саудовская Аравия предоставит Украине $400 млн гуманитарной помощи
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило официальное информационное агентство SPA в субботу по итогам его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Наследный принц подчеркнул "позицию Королевства поддерживать все, что будет способствовать деэскалации, и готовность Королевства продолжать посреднические усилия", указывает SPA.
В свою очередь Зеленский поздравил наследника с назначением премьер-министром в прошлом месяце, а также поблагодарил его за голосование Эр-Рияда на Генассамблее ООН вместе со 142 другими странами за резолюцию о непризнании псевдореферендумов на оккупированных Россией территориях Украины.
Бен Салман подчеркнул, что голосование за резолюцию вытекает из его приверженности принципам Устава ООН и международного права, а также его приверженности уважению государственного суверенитета и принципам добрососедства и разрешению конфликтов мирными средствами.
Президент Украины заявил, что два лидера договорились работать над освобождением украинских военнопленных, удерживаемых российскими войсками.
Как сообщалось, наследный принц Саудовской Аравии сыграл важную роль в посреднических усилиях в сентябре, успешно приведших к освобождению десяти военнопленных, в том числе двух американцев.