Саудовская Аравия предоставит Украине $400 млн гуманитарной помощи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявил о выделении Украине гуманитарной помощи на сумму $400 млн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило официальное информационное агентство SPA в субботу по итогам его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Наследный принц подчеркнул "позицию Королевства поддерживать все, что будет способствовать деэскалации, и готовность Королевства продолжать посреднические усилия", указывает SPA.

В свою очередь Зеленский поздравил наследника с назначением премьер-министром в прошлом месяце, а также поблагодарил его за голосование Эр-Рияда на Генассамблее ООН вместе со 142 другими странами за резолюцию о непризнании псевдореферендумов на оккупированных Россией территориях Украины.

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Бен Салман подчеркнул, что голосование за резолюцию вытекает из его приверженности принципам Устава ООН и международного права, а также его приверженности уважению государственного суверенитета и принципам добрососедства и разрешению конфликтов мирными средствами.

Президент Украины заявил, что два лидера договорились работать над освобождением украинских военнопленных, удерживаемых российскими войсками.

Как сообщалось, наследный принц Саудовской Аравии сыграл важную роль в посреднических усилиях в сентябре, успешно приведших к освобождению десяти военнопленных, в том числе двух американцев.

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