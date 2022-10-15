В РФ из-за нападений усилили охрану военкоматов

Российские военкоматы взяли под усиленную охрану "в связи с участившимися случаями нападения" на них.

Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, передает Цензор.НЕТ.

"В ряде городов, в т.ч. в Москве, около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме того, по всей стране они включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО", - написал он в телеграмме.

Хинштейн добавил, что поджигателей уже задерживали "на горячем": например, ловили на попытке бросить бутылку с горючей смесью.

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