Польша закупит в Южной Корее около 300 РСЗО K239 Chunmoo

Варшава завершила переговоры с Сеулом о приобретении у Южной Кореи около 300 реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo. Они должны поступить в дополнение к американским РСЗО HIMARS.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense news.

Ожидается, что соответствующий контракт будет подписан во время его визита в Сеул на следующей неделе.

Ранее Варшава озвучивала планы приобрести у США 500 установок РСЗО HIMARS, однако в нынешних условиях очевидно, что невозможно своевременно получить такое количество техники, поэтому вынуждена дополнительно закупать и РСЗО K239 Chunmoo. Ожидается, что первые южнокорейские РСЗО поступят в Польшу в 2023 году.

Читайте также: Для HIMARS будут делать ракеты, бьющие на 1000 км

"Помимо этих установок мы также приобретем очень значительное количество ракет, как высокоточных с дальностью полета до 70 километров, так и тактических с дальностью действия примерно 300 километров", - цитирует издание заявление главы польского Минобороны. Стоимость будущего контракта не разглашается.

РСЗО K239 Chunmoo является, по сути, южнокорейским аналогом американских HIMARS, отмечает DW. По данным польского специализированного издания Defense24, одним из условий соглашения является трансфер технологий для частичной локализации производства этих систем на польских мощностях.

В последнее время Польша объявила ряд соглашений с Южной Кореей на закупку значительных партий вооружений южнокорейских компаний, в частности САУ K9 Thunder, танков K2 Black Panther и самолетов FA-50. Некоторые из соглашений предусматривают возможность локализации производства южнокорейских вооружений на польских предприятиях. Совокупная стоимость этих сделок составляет миллиарды долларов.

Читайте также: Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью. ФОТО