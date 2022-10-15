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В Приморском крае РФ нашли мертвым военкома Малыка. Полиция расследует убийство и самоубийство

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В Приморском крае РФ нашли мертвым военкома Малыка. Полиция расследует убийство и самоубийство
В разгар мобилизации РФ в Приморском крае обнаружили мертвым военкома Романа Малыка. Полиция думает, что это может быть самоубийство, родственники Малыка не верят в эту версию.

О смерти военкома пишут российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Малык был военкомом Партизанского района Приморского края. Местная администрация сообщила, что он "трагически ушел из жизни" в результате остановки сердца. И отметила, что Малык принимал участие в чеченских кампаниях, а затем занимал разные должности в военкомате, в том числе руководящие.

Местные телеграм-каналы со ссылкой на источники среди правоохранителей сообщают, что полиция рассматривает версии убийства и самоубийства. По их данным, тело военкома было обнаружено на заборе или возле забора частного дома по улице Селедцова.

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Родственники военкома не верят, что Малык мог сам покончить с собой. Говорят, что он был уравновешен и уверен в себе.

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Топ комментарии

  • Ірландія
    Яке прикре самогубство )))
  • Алекс Скела
  • дмитрий a4f273bf
    У военкомов на Рашке сейчас горячая пора, на Бентли скоро на службу будут ездить. Поэтому с такого козырного места самовыпилиться весьма сомнительно, может помогли. Кстати до наших военкомов так наше кривосудие и не дойдёт, у нас тоже ведь хватает золотых кадров, при чём иногда и в прямом смысле, некоторые уже и помереть успели, вместо посадки с конфискацией
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