В Приморском крае РФ нашли мертвым военкома Малыка. Полиция расследует убийство и самоубийство

В разгар мобилизации РФ в Приморском крае обнаружили мертвым военкома Романа Малыка. Полиция думает, что это может быть самоубийство, родственники Малыка не верят в эту версию.

О смерти военкома пишут российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Малык был военкомом Партизанского района Приморского края. Местная администрация сообщила, что он "трагически ушел из жизни" в результате остановки сердца. И отметила, что Малык принимал участие в чеченских кампаниях, а затем занимал разные должности в военкомате, в том числе руководящие.

Местные телеграм-каналы со ссылкой на источники среди правоохранителей сообщают, что полиция рассматривает версии убийства и самоубийства. По их данным, тело военкома было обнаружено на заборе или возле забора частного дома по улице Селедцова.

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Родственники военкома не верят, что Малык мог сам покончить с собой. Говорят, что он был уравновешен и уверен в себе.