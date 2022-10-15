После взрывов на "Северных потоках" и вероятной диверсии на железной дороге Германия усиливает защиту объектов критической инфраструктуры

После диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" власти Германии усилят меры безопасности на объектах критической инфраструктуры страны.

Об этом сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в интервью газете Süddeutsche Zeitung, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Агрессивная война России против Украины также знаменует собой поворотный момент во внутренней безопасности. Мы готовимся к этому. Защита нашей критической инфраструктуры имеет высший приоритет", - заявила Фезер. По ее словам, органы безопасности ФРГ принимают "дополнительные меры защиты там, где это необходимо". В частности, защита морской инфраструктуры уже была "усилена путем значительного увеличения присутствия федеральной полиции на море", рассказала глава МВД Германии. Операторы критической инфраструктуры должны "всесторонне вооружиться против таких опасностей, как стихийные бедствия, терроризм, диверсии, а также человеческая ошибка", призвала Нэнси Фезер.

Она пообещала к концу текущего года представить правительству ФРГ ключевые элементы закона, регулирующего защиту критически важной инфраструктуры. Правительство, в том числе введет дополнительные требования к отчетности об инцидентах и таким образом "усилит безопасность в Германии и Европе".

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В Германии на фоне российского вторжения в Украину опасаются возможных диверсий на ключевых объектах инфраструктуры, отмечает агентство AFP. Самым резонансными случаями последних недель стали взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", расследованием которых занимаются власти Дании, Германии и Швеции.

Президент США Джо Байден назвал повреждение российских газопроводов сознательным актом диверсии, о котором РФ распространяет дезинформацию.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США, Украина и Польша являются главными бенефициарами диверсий на "Северных потоках".

Ранее на этой неделе железнодорожный концерн Deutsche Bahn сообщил, что в результате диверсии была повреждена железнодорожная инфраструктура, что привело к прекращению движения поездов на севере Германии. Проблемы были связаны с нарушениями в работе коммуникационной системы GSM-R (Global System for Mobile Communications. - Rail) - эта система используется для связи между центрами управления, контролирующими движение поездов. Полиция расследует этот инцидент.

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