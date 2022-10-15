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ФРГ передала Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber

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ФРГ передала Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber
Германия предоставила Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber.

Это следует из данных федерального правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кроме того, Германия поставила Украине 10 понтонно-мостовых машин.

На прошлой неделе Украина получила 16 самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzanna. Дальность стрельбы 155-мм артиллерийских орудий достигает 41 км.

В сентябре ФРГ передала Украине шесть зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, доведя их общее количество до 30 единиц.

ВСУ получили 59 тыс. снарядов для ЗСУ Gepard, пять 227-мм реактивных систем залпового огня M270 MARS. Кроме того, Киеву летом было передано 12 155-мм самоходных гаубиц PzH 2000 и 10,5 тыс. снарядов к ним.

ВСУ также получили три тысячи противотанковых ракетных комплексов Panzerfaust 3, почти 15 тыс. противотанковых мин, 54 боевые машины пехоты М113 и 3,2 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов.

В настоящее время военную помощь ФРГ в Украине оценивают в $1,5 млрд.

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  • Pure Soul
    DANKE !
  • Підлога Маккартні
    Оружия много не бывает. Бывает мало убитых кацапов (с) Лао-цзы
  • Алекс Мышкевич
    Zuzanna...

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