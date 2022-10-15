Площадь в центре Рейкьявика назвали в честь Киева
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Городской совет Рейкьявика назвал небольшую площадь в центре города в честь Киева.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
Таким образом, Рейкьявик посылает четкое сообщение о поддержке украинскому народу и одновременно напоминает о давней связи между Исландией и Украиной, ведь Kænugarður - это название Киева в староскандинавских сагах, что подчеркивает тысячелетнюю историю столицы Украины.
Название указано на трех языках — исландском, английском и украинском. Недалеко от Киевской площади расположено посольство России в Исландии.