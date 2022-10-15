Россия хочет переоборудовать белорусские самолеты Су-25 под ядерное оружие

Россия передаст Беларуси комплексы "Искандер-М" двойной оснастки и произведет переоборудование части белорусских самолетов Су-25 под техническую возможность нести ядерное оружие.

Об этом заявил заместитель председателя российской делегации на заседании первого комитета ГА ООН Константин Воронцов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РосСМИ.

"На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов "Искандер-М" двойной оснастки с ракетами в обычном снаряжении, а также предоставлении части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом передача Беларуси технологий по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия не предполагается", - заявил российский дипломат.

По его словам, причина такого решения – "продвижение ядерной инфраструктуры НАТО на восток".

"В частности, в той же Польше уже несколько лет заявляют о стремлении полноформатно подключиться к совместным ядерным миссиям. В последнее время активность Варшавы в этом направлении резко усилилась. Это, безусловно, учитывалось Россией и Беларусью при рассмотрении вопроса о контрмерах", - сказал Воронцов.

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В то же время он добавил, что сейчас "не предполагается ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды по белорусской территории".