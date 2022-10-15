Россия хочет переоборудовать белорусские самолеты Су-25 под ядерное оружие
Об этом заявил заместитель председателя российской делегации на заседании первого комитета ГА ООН Константин Воронцов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РосСМИ.
"На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов "Искандер-М" двойной оснастки с ракетами в обычном снаряжении, а также предоставлении части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом передача Беларуси технологий по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия не предполагается", - заявил российский дипломат.
По его словам, причина такого решения – "продвижение ядерной инфраструктуры НАТО на восток".
"В частности, в той же Польше уже несколько лет заявляют о стремлении полноформатно подключиться к совместным ядерным миссиям. В последнее время активность Варшавы в этом направлении резко усилилась. Это, безусловно, учитывалось Россией и Беларусью при рассмотрении вопроса о контрмерах", - сказал Воронцов.
В то же время он добавил, что сейчас "не предполагается ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды по белорусской территории".