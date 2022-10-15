Маск убежден, что Россия ядерным оружием может уничтожить США и Европу за полчаса
В одном из твитов 15 октября Маск заявил, что РФ может уничтожить США и Европу менее чем за полчаса, если применит ядерное оружие, передает Цензор.НЕТ.
"Россия способна полностью уничтожить США и Европу с помощью ядерных ракет менее чем за 30 минут и наоборот. Удивительное количество людей этого не знает. Конечно, было бы безумием их использовать, но безумие вообще оказаться в такой ситуации", - убежден Маск.
Напомним, ранее Илон Маск предложил Украине отказаться от Крыма, ведь тот "был российским до ошибки Хрущева", провести референдум на территориях, оккупированных российскими войсками, и остаться нейтральным государством.
Украинские официальные лица довольно резко ответили миллиардеру. В ответ Маск уточнил, что поддерживает Украину, но убежден: эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру.
Впоследствии компания Маска SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование предоставления спутниковой связи Starlink в Украине, если ведомство откажется выплачивать десятки миллионов долларов в месяц. В Офисе президента Украины отметили, что Украина найдет решение, чтобы спутниковая связь работала и дальше.