Украина и еще 7 стран присоединились к восьмому пакету санкций ЕС против России

Восемь стран, среди которых Украина, присоединились к решению Совета ЕС о введении восьмого пакета санкций против России, принятого в начале октября.

Об этом сообщили в Совете ЕС, передает Цензор.НЕТ.

"Страны-кандидаты (в ЕС. - Ред.) Северная Македония, Черногория, Албания и Украина, потенциальная страна-кандидат Босния и Герцеговина, и страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к этому решению Совета ЕС" - говорится в пресс-релизе.

Теперь эти страны обеспечат соответствие своей национальной политике этому решению Совета ЕС от 6 октября.

"Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - добавили в Совете ЕС.

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Напомним, 6 октября Совет ЕС достиг согласия по восьмому пакету санкций против России. Этот пакет включает ограничение цен на нефть, новые запреты на импорт и экспорт стали, дерева, машин, авиации, пластмасс, химикатов на сумму 7 млрд. евро, а также санкции против новых физических и юридических лиц и компаний, вовлеченных в войну с Украиной.