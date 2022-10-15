Российский вертолет пытался атаковать позиции ВСУ под Херсоном, но был уничтожен, - ОК "Південь"

Украинские военнослужащие уничтожили российский вертолет, пытавшийся атаковать позиции ВСУ в Херсонской области, а украинская авиация ударила по системам противовоздушной обороны на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Текущая оперативная обстановка на юге Украины: по состоянию на 14:00 15.10.2022:

– Обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении стабильно напряженная, но контролируемая. Силы обороны удерживают огневой контроль и инициативу в развитии событий.

– Противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи.

Продолжает практику огневых поражений наших позиций и прилегающих к фронту территориальных громад с применением авиации, ракетно-артиллерийского вооружения и минометов.

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– Также продолжает наносить удары дронами-камикадзе по тыловым районам, пытаясь поразить объекты инфраструктуры.

– В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии активно проводит воздушную разведку.

– В течение ночи над Николаевской областью силами противовоздушной обороны сбито 6 дронов, над Херсонщиной - 2, а над югом Днепропетровщины - 5.

Беспилотный шпион "Орлан-10", разведывавший обстановку вдоль линии фронта, демилитаризован.

– Рашисты всю ночь терроризировали Никопольщину. Били из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии по трем громадам– Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской.

В самом Никополе ночными обстрелами из полусотни реактивных снарядов ранены два гражданских лица, повреждены более десятка многоэтажных и частных домов, транспортное предприятие, несколько объектов социальной инфраструктуры.

Утром враг в очередной раз ударил тяжелой артиллерией по жилым кварталам райцентра. Предварительно, ранены три человека. Разрушено еще несколько частных домов и админзданий.

В Марганецкой и Красногригорьевской громадах люди не пострадали. Повреждены частное предприятие и дома.

– Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 110 огневых задач, авиацией отработано 2 удара, в том числе по системам противовоздушной обороны врага на временно оккупированных территориях. Вражеская же попытка нанести авиационные удары по нашим позициям в Херсонской области была пресечена. Вражеский вертолет уничтожен. Окончательные потери врага доразведываются.

– В Черном море умеренно штормит, что может создавать предпосылки для усиления минной опасности в прибрежной зоне.

11 боевых кораблей вражеского флота маневрируют у побережья Крыма, среди них 2 больших десантных корабля и 3 ракетоносители с двенадцатью "Калибрами".

Зерновые коридоры работают в соответствии с графиками и обеспеченными гарантиями на международном уровне.

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– Актуальность угроз ракетных ударов и атак дронов системно подтверждают сигналы воздушных тревог по областям региона. Пренебрегать сигналами воздушной тревоги не стоит, даже несмотря на высокую результативность сил противовоздушной обороны.

– Следует верить в ВСУ и доверять Силам обороны. Они работают на Победу, удерживайтесь от комментариев и прогнозов, чтобы не навредить реальному положению дел.

И тогда логично и обязательно все будет Украина!" – говорится в сообщении.