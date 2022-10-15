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Разрыв дипломатических отношений с Беларусью назрел, - глава комитета ВР по иностранным делам Мережко

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Разрыв дипломатических отношений с Беларусью назрел, - глава комитета ВР по иностранным делам Мережко
Украине следует разорвать дипломатические отношения с Беларусью, считает глава комитета по иностранным делам Верховной Рады и член фракции "Слуга народа" Александр Мережко.

Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"По моему мнению, вопрос о расторжении дипломатических отношений с Беларусью уже назрел. Все труднее иметь дипломатические отношения со страной, во главе которой стоит диктатор", – сказал Мережко.

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Парламентарий также объяснил, почему, по его мнению, власти Украины до сих пор не разорвали дипотношений с Минском: "Официальная версия – необходимость защиты прав и интересов наших граждан. Хотя, возможно, это связано с тем, что хотя Беларусь и является государством, которое является государством, которое участвует в российской агрессии, является соучастником агрессии против Украины, но еще не полностью включилась в полномасштабную войну.

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Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    він перезрів, кловани мєєдленні,,,,
  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Він назрів ще 24 лютого, коли від бульбашей по всій Україні ракети полетіли... Дебіли мля
  • Валдис Унар
    Это "назрело" почти 8 месяцев как. Йода прости).
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