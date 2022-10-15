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Французский энергетический гигант TotalEnergies продолжает производить реактивное топливо для российских истребителей

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Французский энергетический гигант TotalEnergies продолжает производить реактивное топливо для российских истребителей
Французская коалиция Darwin Climax Coalition и украинская группа Razom We Stand подали жалобу в национальную антитеррористическую прокуратуру Франции на компанию TotalEnergies, которая продолжает заправлять топливом российские истребители, которые используются для бомбардировки Украины.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Express.

Отмечается, что TotalEnergies – единственная крупная западная нефтяная компания, отказавшаяся прекращать операции в России после вторжения РФ в Украину.

При этом данная компания частично владеет Термокарстовым месторождением на крайнем севере России вместе с российской газовой компанией "Новатек", ежемесячно добывающей около 600 000 тонн газового конденсата.

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Как пишет Express со ссылкой на финансовую базу данных Refinitiv, с начала войны в Украине сотни партий реактивного топлива, производимого с участием TotalEnergies, были отправлены на базы ВВС России, с которых впоследствии взлетали российские истребители и бомбардировали украинские гражданские районы.

В частности, самолеты, вероятно заправленные топливом производства французской компании, атаковали Мариупольский драмтеатр 16 марта.

Топ комментарии

  • Bel Amor
    американці обіцяли санкції щодо тих хто допомогає мордору
  • саша паламарчук
    уйобки.
  • Лилия Стацкая
    прошу зауважити,усі вісім років війни продовжує це робити.
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