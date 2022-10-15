Французский энергетический гигант TotalEnergies продолжает производить реактивное топливо для российских истребителей
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Express.
Отмечается, что TotalEnergies – единственная крупная западная нефтяная компания, отказавшаяся прекращать операции в России после вторжения РФ в Украину.
При этом данная компания частично владеет Термокарстовым месторождением на крайнем севере России вместе с российской газовой компанией "Новатек", ежемесячно добывающей около 600 000 тонн газового конденсата.
Как пишет Express со ссылкой на финансовую базу данных Refinitiv, с начала войны в Украине сотни партий реактивного топлива, производимого с участием TotalEnergies, были отправлены на базы ВВС России, с которых впоследствии взлетали российские истребители и бомбардировали украинские гражданские районы.
В частности, самолеты, вероятно заправленные топливом производства французской компании, атаковали Мариупольский драмтеатр 16 марта.