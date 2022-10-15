ВСУ ликвидировали начальника службы войск и безопасности военной службы 29 армии РФ подполковника Тарасова. ФОТО
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15 октября появилась информация о ликвидации Вооруженными силами Украины начальника службы войск и безопасности военной службы 29 общевойсковой армии Российской Федерации подполковника Владимира Тарасова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.
Он отметил: "Начальник службы войск и безопасности военной службы 29 общевойсковой армии подполковник Владимир Тарасов успешно демобилизован".