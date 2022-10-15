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Путин ожидает, что Херсон будут держать зубами, а россияне мародерят в ожидании побега, - ОП

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Путин ожидает, что Херсон будут держать зубами, а россияне мародерят в ожидании побега, - ОП
Российский диктатор Владимир Путин надеется, что оккупанты будут держать Херсон, чтобы он смог "сохранить лицо", но захватчики заняты вывозом награбленного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Путин ожидает, что российские военные будут вгрызаться в Херсон зубами, чтобы вождь мог "сохранить лицо". Но они заняты: делят и вывозят награбленное в ожидании побега. Так бывает: когда мародерство становится частью системы, для дисциплины и боевого духа не остается места" , – написал он.

Напомним, издание Financial Times писало, что украинские военные могут на следующей неделе освободить Херсон.

Смотрите: "Че там Путин? Че говорит этот г#ндон #бучий", - два оккупанта обсуждают ситуацию вблизи Херсона. АУДИО

Топ комментарии

  • саша паламарчук
  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Вот бы вклиниться с левого берега от Запорожья и "закрыть" мародёров с обеих сторон, посидят без топлива и боеприпасов - сами сдадутся.
  • Роман Марушка 5978a8d4
    путін очікує що триматимуть Херсон зубами ? АЛЕ ЗУБИ СКОРО ВИБ'ЮТЬ !
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