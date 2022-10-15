Путин ожидает, что Херсон будут держать зубами, а россияне мародерят в ожидании побега, - ОП

Российский диктатор Владимир Путин надеется, что оккупанты будут держать Херсон, чтобы он смог "сохранить лицо", но захватчики заняты вывозом награбленного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Путин ожидает, что российские военные будут вгрызаться в Херсон зубами, чтобы вождь мог "сохранить лицо". Но они заняты: делят и вывозят награбленное в ожидании побега. Так бывает: когда мародерство становится частью системы, для дисциплины и боевого духа не остается места" , – написал он.

Напомним, издание Financial Times писало, что украинские военные могут на следующей неделе освободить Херсон.

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