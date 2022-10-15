Ходжес о ходе войны зимой: ВСУ продолжат давить и преуспевать, но это будет медленнее
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо", передает Цензор.НЕТ.
"Я уверен, что украинский Генштаб продолжит давить на российские войска и не даст им возможности подняться на ноги, перегруппироваться или чему-то научиться. Это очень важно. Зимой на поле боя будет посложнее. Украинские войска имеют свой народ за плечами, а россияне недостаточно оснащены, не готовы и необучены, будут вынуждены противостоять сильным атакам украинской армии", - отметил Ходжес.
По мнению военного эксперта, украинские войска будут продолжать давить и преуспевать, но это будет немного медленнее и тяжелее.
"Погода может повлечь затруднения для дронов. Но все будут при одних погодных условиях, однако украинская армия будет более подготовленной и более эффективной в преддверии зимы", - отметил Ходжес.