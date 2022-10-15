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Ходжес о ходе войны зимой: ВСУ продолжат давить и преуспевать, но это будет медленнее

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Ходжес о ходе войны зимой: ВСУ продолжат давить и преуспевать, но это будет медленнее
Военный эксперт, бывший командующий Сухопутными войсками США на Европейском континенте, генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что для российских оккупантов условия зимой будут сложнее, чем для атакующих украинских сил.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо", передает Цензор.НЕТ.

"Я уверен, что украинский Генштаб продолжит давить на российские войска и не даст им возможности подняться на ноги, перегруппироваться или чему-то научиться. Это очень важно. Зимой на поле боя будет посложнее. Украинские войска имеют свой народ за плечами, а россияне недостаточно оснащены, не готовы и необучены, будут вынуждены противостоять сильным атакам украинской армии", - отметил Ходжес.

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По мнению военного эксперта, украинские войска будут продолжать давить и преуспевать, но это будет немного медленнее и тяжелее.

"Погода может повлечь затруднения для дронов. Но все будут при одних погодных условиях, однако украинская армия будет более подготовленной и более эффективной в преддверии зимы", - отметил Ходжес.

Топ комментарии

  • Игорь Билык
    Он уважаемый человек который с самых низов добился многого, в данный момент он работает аналитиком и то что он дает свою оценку( которая часто соответствует действительности) это весьма логично. Он всегда поддерживал Украину и сделал очень много для нашей страны. Когда нечего сказать, лучше промолчать, чем зачем-то обсерать человека, особенно если при этом он достоин благодарности.

    Пс а маджахетов в горах гонять тоже надо уметь, это тоже война, тоже страшно, там тоже убивают и там тоже нужны навыки и знания. Нет опасней войска, чем то, которое обороняется у себя дома и небоится смерти.
  • Віктор Степаненко
    Буковель вже працюватиме і відпочивший президент матиме більше сил для праці на благо країни .
  • про колобок
    щоб дати зброю, треба підготувати воїнів для її експлуатації
    а ти вже пішов до війська?
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