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Подразделение мобилизованных россиян прибыло в Запорожскую область частично в гражданской одежде, - Генштаб

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Подразделение мобилизованных россиян прибыло в Запорожскую область частично в гражданской одежде, - Генштаб
Генеральный штаб обнародовал информацию о ситуации с мобилизованными россиянами в армии оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Остается проблемным вопрос материального обеспечения военнослужащих оккупационных войск, призванных по мобилизации.

Так, отмечено прибытие в город Пологи Запорожской области подразделения Российской Федерации, личный состав которого частично одет в гражданскую одежду".

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Топ комментарии

  • Ірландія
    Найкраща робота у світі. Мінус один рашистський "Тигр" на південному фронті🔥
  • Алекс Скела
    Підрозділ мобілізованих росіян прибув у Запорізьку область частково

    Частково і розміститься: ноги - там, руки - о-о-он там!
  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Так задумано - хотят закосить под местных, но кацапская челюсть их всё равно выдаст.
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