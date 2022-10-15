Подразделение мобилизованных россиян прибыло в Запорожскую область частично в гражданской одежде, - Генштаб
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Генеральный штаб обнародовал информацию о ситуации с мобилизованными россиянами в армии оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Остается проблемным вопрос материального обеспечения военнослужащих оккупационных войск, призванных по мобилизации.
Так, отмечено прибытие в город Пологи Запорожской области подразделения Российской Федерации, личный состав которого частично одет в гражданскую одежду".