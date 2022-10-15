Дешевый российский газ – это ложь. Правительство не только ставит страну на неправильную сторону истории, но и ставит ее на проигравшую сторону, - мэр Будапешта Корачонь

Мэр Будапешта Гергей Корачонь, оппозиционный правительству Виктора Орбана, заявил, что дешевый российский газ это огромная афера, а правительство страны ведет Венгрию к проигрышу, находясь на неправильной стороне истории.

Об этом Корачонь написал в субботу на своей Facebook-странице, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Дешевый российский газ – это огромная афера. Но очень дорогой российский газ! То, что случалось так много раз в венгерской истории, происходит снова: правительство не только ставит страну на неправильную сторону истории, но и ставит ее на проигравшую сторону. То, что они не могут отличить агрессора от жертвы, не только – хотя этого было бы достаточно – морально неоправданным, но и экономически вредным. Потому что дешевый российский газ – это ложь", – отметил мэр венгерской столицы.

По его словам, если бы дешевый российский газ существовал, то венграм не пришлось бы платить невероятно высокие счета за коммунальные услуги.

"Из этого сейчас видно, что Путин дает газ Венгрии по очень высокой цене, а наши повышенные коммунальные платежи лишь обогащают Путина. Фактически, скидка на коммунальные услуги была урезана долгосрочным контрактом на закупку газа, заключенным летом прошлого года, не имеющим никакого отношения ни до войны, ни до санкций, ни в коем случае не затрагивающих торговлю газом.

Поэтому мы ничего не получаем за безответственную политику качелей, проводимых правительством. Мы должны выйти из тени Путина, мы должны перейти от ископаемой энергии к возобновляемой, мы должны выбрать энергонезависимость вместо энергозависимости", – убежден Корачонь.