Украинцы менее чем за двое суток собрали на "Ловцов Шахедов" 150 млн грн. ВИДЕО

Украинцы менее чем за двое суток собрали 150 миллионов гривен на "Ловцов Шахедов" - системы противодействия дронам, которые помогут уничтожать вражеские БПЛА.

Об этом рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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"150 миллионов гривен менее чем за двое суток на мощную антидронную систему собрали monobank, Лачен и UNITED24. Люди, вы просто невероятны!

Целью было собрать 100 миллионов, но благодаря вашей космической поддержке на банки моно упало в половину больше. Спасибо за каждый донат.

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1000 эксклюзивных браслетов из последней довоенной партии Азовстали с надписью "Верю в ВСУ", 100 из которых лично подписал Валерий Залужный разыграем уже в скором времени. Результаты опубликует Олег Гороховский в своем тг-канале (https://t.me/OGoMono) "ОГо" завтра в 17:00.

Еще раз спасибо всем, кто донатил. Благодаря вам иранские Шахеды скоро будут падать чаще, а объекты критической инфраструктуры страны будут более защищены!" - рассказал Федоров.