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Украинцы менее чем за двое суток собрали на "Ловцов Шахедов" 150 млн грн. ВИДЕО

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Украинцы менее чем за двое суток собрали 150 миллионов гривен на "Ловцов Шахедов" - системы противодействия дронам, которые помогут уничтожать вражеские БПЛА.

Об этом рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"150 миллионов гривен менее чем за двое суток на мощную антидронную систему собрали monobank, Лачен и UNITED24. Люди, вы просто невероятны!

Целью было собрать 100 миллионов, но благодаря вашей космической поддержке на банки моно упало в половину больше. Спасибо за каждый донат.

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1000 эксклюзивных браслетов из последней довоенной партии Азовстали с надписью "Верю в ВСУ", 100 из которых лично подписал Валерий Залужный разыграем уже в скором времени. Результаты опубликует Олег Гороховский в своем тг-канале (https://t.me/OGoMono) "ОГо" завтра в 17:00.

Еще раз спасибо всем, кто донатил. Благодаря вам иранские Шахеды скоро будут падать чаще, а объекты критической инфраструктуры страны будут более защищены!" - рассказал Федоров.

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Топ комментарии

  • Oleh Stavynoha
    Нічого не розумію ! А для чого тоді міністерство оборони ? Для мебелі?
  • Рус Сад
    Розірвати дипвідношеня с іраном ***** вигнати с України усіх студентів також на *** .Вони убивають нас своїми мопедами а ми мовчимо скільки можна
  • Николай Кухар
    Ні, зовсім ні!)
    Хоча сумма велика для сприйняття, включаємо математику: якщо з 30 млн. Українців 2 млн. прийме участь в «донатстві» то на людину вийде по 75 грн. Я, до прикладу відправив в рази більше!
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